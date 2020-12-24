Китай приостановил авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма COVID-19

Власти КНР объявили о решении приостановить авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового типа коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Дипломат отметил, что Китай внимательно следит за ситуацией в Великобритании и принимает во внимание меры других стран.