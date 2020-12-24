Китай приостановил авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма COVID-19

Власти КНР объявили о решении приостановить авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового типа коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Дипломат отметил, что Китай внимательно следит за ситуацией в Великобритании и принимает во внимание меры других стран.

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Новый штамм COVID-19 в Великобритании был обнаружен на прошлой недели. Сообщалось, что он может быть более заразным, чем обычный тип коронавируса, однако о его более высокой патогенности пока говорить не приходится, сообщили в министерстве здравоохранения Соединенного Королевства.



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ФОТО: pxhere.com
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