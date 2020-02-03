Китай не передал России образец нового коронавируса

3 февраля 202016:32

Китай до сегодняшнего дня не передал российским специалистам штамм нового коронавируса. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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«Я хочу сказать, что наши специалисты работают в этом направлении, китайская сторона нам не представила возможность воспользоваться ее данными в части вакцины и в части штамма», - цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер добавила, что российские эксперты в настоящее время используют «доступные источники».

Также в Китай будет отправлена делегация из пяти российских специалистов. Они прибудут в КНР вечером во вторник, 4 февраля.

Согласно последним данным, число заболевшим новым коронавирусом в Китае превысило 17 тысяч человек. Больше 360 человек скончались. Первый летальный исход зафиксирован на Филиппинах.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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