Китай не передал России образец нового коронавируса

«Я хочу сказать, что наши специалисты работают в этом направлении, китайская сторона нам не представила возможность воспользоваться ее данными в части вакцины и в части штамма», - цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер добавила, что российские эксперты в настоящее время используют «доступные источники».

Также в Китай будет отправлена делегация из пяти российских специалистов. Они прибудут в КНР вечером во вторник, 4 февраля.

Согласно последним данным, число заболевшим новым коронавирусом в Китае превысило 17 тысяч человек. Больше 360 человек скончались. Первый летальный исход зафиксирован на Филиппинах.

