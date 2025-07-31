В России насчитали более 128 тысяч сел и деревень
Почти 129 тысяч сел и деревень расположено на территории России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росреестр.
Ведомство привело данные государственного каталога географических названий, оператором которого выступает Роскадастр.
«На дату подготовки ответа зарегистрированы географические объекты в количестве: село – 33 570; деревня – 95 251», - указано в сообщении.
При этом в стране насчитывается 1242 города.
Между тем в Челябинской области региональные управления Росреестра и Роскадастра обнаружили 71 природную территорию, обладающую потенциалом для развития туристической деятельности, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru