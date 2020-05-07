Киселева карантин не затронул

Телеведущий в эфире НСН признался, что его жизнь на самоизоляции мало изменилась.

Телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в своем Telegram-канале заявил, что жители России не заслуживают послабления ограничительных мер, так как страна до сих пор не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. По его мнению, в этом виноваты сами россияне, и необходимо ввести более жесткие карантинные меры, передает Ura.ru.

В эфире НСН Дмитрий Киселев признался, что его жизнь на самоизоляции мало изменилась, на работе практически не сказалась.

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«Мы в селе, за городом. Конечно, работа сохраняется. Агентство – дистанционно. Телевидение, программа «Вести недели» - с соблюдением мер предосторожности. Мы живем в том же ритме, я не скажу, что стал свободнее. Дистанционная работа требует самоорганизации. У нее есть свои вызовы: приходится заботиться о людях, о коллективе, больше разговаривать по телефону. Потому что личный контакт незаменим все равно. Люди не роботы, приходится оказывать им психологическую поддержку. Не могу сказать, что жизнь стала менее напряженной», - сказал телеведущий.

Карантин больше повлиял на его досуг. «У нас дети, семья. Мы стали ближе друг к другу, больше стали общаться. Дети счастливы, и мы тоже. В этом смысле все хорошо. Естественно, дорожка, двигаемся, дистанционный фитнес. Больше времени стало на чтение. Смотрим фильмы», - добавил Киселев.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ограничения из-за коронавируса в разных регионах будут сниматься в зависимости от местной обстановки.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КарантинРоссиянеДмитрий Киселев
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