Киселева карантин не затронул

«Мы в селе, за городом. Конечно, работа сохраняется. Агентство – дистанционно. Телевидение, программа «Вести недели» - с соблюдением мер предосторожности. Мы живем в том же ритме, я не скажу, что стал свободнее. Дистанционная работа требует самоорганизации. У нее есть свои вызовы: приходится заботиться о людях, о коллективе, больше разговаривать по телефону. Потому что личный контакт незаменим все равно. Люди не роботы, приходится оказывать им психологическую поддержку. Не могу сказать, что жизнь стала менее напряженной», - сказал телеведущий.

Карантин больше повлиял на его досуг. «У нас дети, семья. Мы стали ближе друг к другу, больше стали общаться. Дети счастливы, и мы тоже. В этом смысле все хорошо. Естественно, дорожка, двигаемся, дистанционный фитнес. Больше времени стало на чтение. Смотрим фильмы», - добавил Киселев.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ограничения из-за коронавируса в разных регионах будут сниматься в зависимости от местной обстановки.

