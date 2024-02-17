Киркоров подарил детям Макеевки куклы в виде самого себя
Народный артист России Филипп Киркоров подарил детям в Макеевке куклы в образе себя же, пишет «Комсомольская правда».
Артист посетил ДНР в сопровождении певицы Марго. Киркоров познакомился с детским творческим коллективом «Родничок».
Помимо игрушек певец подарил детям игрушки, краски и раскраски.
Ранее Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин осудил поездку Киркорова в зону проведения спецоперации на Украине и сказал, что "три пачки его сигарет на СВО никому не нужны", напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru