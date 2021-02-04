Киркоров улетел в Майами в компании своего хореографа

Певец Филипп Киркоров отправился в Майами в сопровождении хореографа Кости Вечерского и звездного DJ Екатерины Гусевой. О своем путешествии артист снял видео и выложил его в сториз в своем Instagram.

Судя по роликам, Киркоров в Майами готовится к съемкам шоу. Но поклонники обратили внимание на то, что артист часто проводит время с Вечерским.

Instagram хореографа переполнен совместными постами с артистом: один из них, где Костя Вечерский и Филипп Киркоров ужинают, танцор подписал так: «Что ни день с тобой, то праздник! Спасибо, дорогой, @fkirkorov за незабываемые эмоции!»

Ранее сообщалось, что сейчас Филипп Киркоров занят подготовкой к «Евровидению», в этом году певец будет представлять Молдавию.

