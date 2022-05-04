Киркорв заявил, что такие как Симоньян «выдавливают» людей из страны

Киркоров подчеркнул, что «никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было». Кроме того, артист отметил, что агрессия все больше определяет стиль общения в публичном пространстве.

Маргарита Симоньян высказалась относительно Пугачевой и Галкина во время эфира ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Она заявила, что о шоумене якобы «достоверно всем известно, что он гей», и что «для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере» он женился «на пожилой женщине». Симоньян назвала его «лживым-перелживым» человеком, который при этом «обливает помоями» Россию.



После этого Киркоров записал видео, в котором заступился за Галкина и Пугачеву. Затем артист еще раз высказался на эту тему, прокомментировав реакцию на слова о своих друзьях.

Максим Галкин выступил против военных действий на Украине в день начала операции, 24 февраля. Позднее в соцсетях последовало еще одно обращение с критикой спецоперации. Также юморист и телеведущий рассказал, что из-за его позиции с ним были разорваны рекламные контракты на телевидении. В конце апреля Галкин сообщил, что планирует провести концерты в Израиле, часть доходов от которых будут пожертвованы на помощь украинским беженцам.



















