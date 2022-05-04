Киркорв заявил, что такие как Симоньян «выдавливают» людей из страны
Певец Филипп Киркоров заявил, что такие «местечковые постовые» как главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян «выдавливают» людей из страны. Обращение опубликовала в Telegram телеведущая Ксения Собчак.
Киркоров заявил, что он в ужасе от того, что его слова в защиту юмориста Максима Галкина и его жены Аллы Пугачевой «не услышали», и что ему твердят, что он не должен заступаться за своих друзей из-за «альтернативной» позиции. По словам артиста, сам он считает себя патриотом, для которого «большой честью» стали поздравления президента Владимира Путина с юбилеем, а также то, что на его юбилейные концерты пришло более 30 тысяч человек в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, как заявил Киркоров, «местечковые «постовые» настолько извращают, «эксбиционируют» в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны».
Киркоров подчеркнул, что «никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было». Кроме того, артист отметил, что агрессия все больше определяет стиль общения в публичном пространстве.
Маргарита Симоньян высказалась относительно Пугачевой и Галкина во время эфира ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Она заявила, что о шоумене якобы «достоверно всем известно, что он гей», и что «для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере» он женился «на пожилой женщине». Симоньян назвала его «лживым-перелживым» человеком, который при этом «обливает помоями» Россию.
После этого Киркоров записал видео, в котором заступился за Галкина и Пугачеву. Затем артист еще раз высказался на эту тему, прокомментировав реакцию на слова о своих друзьях.
Максим Галкин выступил против военных действий на Украине в день начала операции, 24 февраля. Позднее в соцсетях последовало еще одно обращение с критикой спецоперации. Также юморист и телеведущий рассказал, что из-за его позиции с ним были разорваны рекламные контракты на телевидении. В конце апреля Галкин сообщил, что планирует провести концерты в Израиле, часть доходов от которых будут пожертвованы на помощь украинским беженцам.
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