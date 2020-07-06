Кирилл Серебренников не будет обжаловать приговор

Защита режиссера Кирилла Серебренникова, осужденного на 3 года условно, не будет обжаловать приговор Мещанского районного суда. Как пишет ТАСС, об этом заявил его адвокат Дмитрий Харитонов.

Защитник подчеркнул, что Серебренников решил не подавать апелляционную жалобу, поскольку он «очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии».

Ранее стало известно, что защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии». Как заявили в пресс-службе Мещанского суда Москвы, туда поступили жалобы на обвинительный приговор по делу от осуждённого Алексея Малобродского и его защиты, а также от защиты осуждённого Юрия Итина, отмечает РИА ФАН.

Напомним, приговор фигурантам дела «Седьмой студии» по обвинению в хищении по меньшей мере 129 млн рублей, выделенных Минкультом на реализацию проекта «Платформа», был вынесен 26 июня. Режиссер Кирилл Серебренников получил три года лишения свободы условно и штраф в 800 тысяч рублей, Юрий Итин и Алексей Малобродский также получили условные сроки и штрафы.