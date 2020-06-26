Не соответствут правде. Познер о приговоре Серебренникову
Телеведущий в эфире НСН заявил, что этот приговор воспринял негативно.
Режиссёра Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу 800 тысяч рублей по делу «Седьмой студии» о хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных на культурный проект «Платформа». Бывший гендиректор студии Юрий Итин получил три года условно и 200 тысяч рублей штрафа, а бывшему продюсеру студии Алексею Малобродскому дали два года условно и 300 тысяч рублей штрафа.
Сверх того, со всех троих взыщут суммарно 129 миллионов рублей по иску Минкультуры.
В ходе оглашения приговора судья объявила, что считает вину всех троих фигурантов дела полностью доказанной, что Серебренников, Итин и Малобродский «объединились» и разработали сложный механизм преступления, направленный на «личное обогащение».
Телеведущий Владимир Познер в эфире НСН заявил, что этот приговор воспринял негативно.
«Я читал высказывания судьи, которая настаивает, что это была группировка, специально собравшаяся, чтобы похитить деньги. Я с этим абсолютно не согласен и считаю, что этот приговор несправедлив. Слава богу, не дали реального срока, как требовал прокурор, шесть лет тюрьмы, а дали три условно. На самом деле, приговор несправедлив, не соответствует правде. Никакого преднамеренного желания похитить деньги у этих людей не было», - сказал Познер.
Он напомнил, что очень большое количество людей, представляющих культуру в нашей стране, выступали против этого суда.
«Обращались к министру культуры с просьбой отозвать вообще это дело. Думаю, в результате этого суда изменят некоторые правила в театрах. Когда главный режиссер, человек сугубо творческий, касается бухгалтерии, касается денег, это всегда представляет определенную опасность. Эти люди не должны этим заниматься. Это не их вопрос, это надо бы разделить. Дай бог, чтобы сделали такие выводы, чтобы изменились некоторые порядки», - заключил собеседник НСН.
Напомним, приговоры Серебренникову, Итину и Малободскому были оглашены сегодня в Мещанском суде столицы. Их защита намерена обжаловать вердикт.
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