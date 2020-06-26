Не соответствут правде. Познер о приговоре Серебренникову

Режиссёра Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу 800 тысяч рублей по делу «Седьмой студии» о хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных на культурный проект «Платформа». Бывший гендиректор студии Юрий Итин получил три года условно и 200 тысяч рублей штрафа, а бывшему продюсеру студии Алексею Малобродскому дали два года условно и 300 тысяч рублей штрафа.

Сверх того, со всех троих взыщут суммарно 129 миллионов рублей по иску Минкультуры.

В ходе оглашения приговора судья объявила, что считает вину всех троих фигурантов дела полностью доказанной, что Серебренников, Итин и Малобродский «объединились» и разработали сложный механизм преступления, направленный на «личное обогащение».

Телеведущий Владимир Познер в эфире НСН заявил, что этот приговор воспринял негативно.