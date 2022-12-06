Кириенко рассказал, в чем выражается национальная черта русского характера
Черта национального русского характера — приходить на помощь любому, кому труднее, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.
«Это часть нашего культурного кода – приходить на помощь как бы ни было трудно. Приходить на помощь тому, кому труднее, это черта национального русского характера», – сказал он. Политик отметил, что его радует и участие бизнеса в организации гуманитарной помощи.
Также Кириенко заявил, что участники специальной военной операции России служат своей стране. Он отметил, что такой же пример служения Родине подают те, кто работает на заводах и обеспечивает потребности российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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