Кириенко рассказал, в чем выражается национальная черта русского характера

«Это часть нашего культурного кода – приходить на помощь как бы ни было трудно. Приходить на помощь тому, кому труднее, это черта национального русского характера», – сказал он. Политик отметил, что его радует и участие бизнеса в организации гуманитарной помощи.

Также Кириенко заявил, что участники специальной военной операции России служат своей стране. Он отметил, что такой же пример служения Родине подают те, кто работает на заводах и обеспечивает потребности российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

