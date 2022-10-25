Кириенко заявил, что в зоне спецоперации идёт сражение за русский мир

По его словам, ни у кого «не может быть сомнений, что на артёмовском, краснолиманском, николаевском, криворожском направлении Херсонской области» идёт сражение за всех русских людей.

«Идёт сражение за наше отечество, за наш русский мир, который исторически стал родиной для людей сотен национальностей, мир который сберёг их родные языки и приумножил их культуру, тот самый мир, который научил нас жить в добрососедстве и единении", - подчеркнул он, обращаясь участникам Всемирного русского народного собора.

Кириенко добавил, что переждать произошедшие изменения и просто отсидеться в стороне нельзя.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что объявлен «крестовый поход на весь русский мир», сообщает RT.