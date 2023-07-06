Кириенко посетил позиции ВС РФ в Запорожской области
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко побывал на позициях батальона имени Судоплатова, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Лично увидели, что достижений у противника нет, но они продолжают отправлять своих солдат на убой», - написал Балицкий.
По его словам, утром 6 июля российские силы отразили очередную попытку наступления украинской армии. Противник понес потери в живой силе и технике, уточнил Балицкий.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов накануне сообщил о нейтрализации трех украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской области. Он заявил, что ДРГ обнаружили в районах населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное, передает «Радиоточка НСН».
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