Кириенко посетил позиции ВС РФ в Запорожской области

«Лично увидели, что достижений у противника нет, но они продолжают отправлять своих солдат на убой», - написал Балицкий.

По его словам, утром 6 июля российские силы отразили очередную попытку наступления украинской армии. Противник понес потери в живой силе и технике, уточнил Балицкий.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов накануне сообщил о нейтрализации трех украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской области. Он заявил, что ДРГ обнаружили в районах населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное, передает «Радиоточка НСН».

