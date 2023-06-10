Кириенко приехал в Белгородскую область

В Белгородскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, они с Кириенко посетили Шебекино и другие населенные пункты округа, пообщались с людьми. Губернатор сообщил, что в городе остается 2703 человека. Волонтеры и администрация снабжают их всеми необходимыми продуктами и водой. Гладков также рассказал о том, что они с представителем администрации президента уговаривают жителей уехать в Белгород, но люди в основном отказываются.

Гладков отметил, что на сегодняшний день пока не получается подсчитать точное количество пострадавших домов и автомобилей. Вчера горело здание местного торгового центра, в который попал снаряд. Губернатор заверил, что восстанавливать Шебекино начнут, когда позволит оперативная обстановка.

Ранее стало известно, что жители приграничных районов Белгородской области получат единовременные выплаты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Сергей КириенкоБелгород

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