Кириенко приехал в Белгородскую область
В Белгородскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, они с Кириенко посетили Шебекино и другие населенные пункты округа, пообщались с людьми. Губернатор сообщил, что в городе остается 2703 человека. Волонтеры и администрация снабжают их всеми необходимыми продуктами и водой. Гладков также рассказал о том, что они с представителем администрации президента уговаривают жителей уехать в Белгород, но люди в основном отказываются.
Гладков отметил, что на сегодняшний день пока не получается подсчитать точное количество пострадавших домов и автомобилей. Вчера горело здание местного торгового центра, в который попал снаряд. Губернатор заверил, что восстанавливать Шебекино начнут, когда позволит оперативная обстановка.
Ранее стало известно, что жители приграничных районов Белгородской области получат единовременные выплаты, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Канцлер Германии Шольц поговорит с Путиным
- Рогов: в Запорожской области находятся свыше ста тысяч солдат ВСУ
- Добить Европу? Санкции гораздо больше вредят ЕС, чем России
- Россиянка Корнеева выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису среди юниорок
- Кириенко приехал в Белгородскую область
- Премьер-министр Канады Трюдо прибыл в Киев
- В Думе одобрили законопроект о призыве россиян с судимостью в период мобилизации
- Захарова на жаргоне прокомментировала предупреждения ЦРУ об «украинском следе» во взрывах «Северных потоков»
- В Анкаре назвали предварительную причину взрыва на ракетном заводе
- В Херсонской области спрогнозировали дату входа Днепра в русло
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru