Россия перестала быть крупнейшим рынком для китайских автопроизводителей
Российский рынок в апреле перестал быть крупнейшим для китайских автопроизводителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни Китая.
Сообщается, что во второй месяц весны Россия закупила автомобилей на сумму в $507,1 млн. Это на 16% меньше, чем в марте, когда их поставили на рекордные $605 млн.
В общем рейтинге экспорта российский рынок занял шестую строчку, хотя в марте располагался на первом месте. В топ-3 по продажам китайских авто вошли Бразилия ($597,7 млн), Бельгия ($564 млн) и Мексика ($561 млн). Наибольшее снижение наблюдалось у США. Американские поставщики закупили машин только на $116,6 млн, что на треть ниже, чем ранее.
Ранее сообщалось, что китайские автомобили в России стали дешеветь из-за слабого спроса и скидок, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru