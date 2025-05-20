Россия перестала быть крупнейшим рынком для китайских автопроизводителей

Сообщается, что во второй месяц весны Россия закупила автомобилей на сумму в $507,1 млн. Это на 16% меньше, чем в марте, когда их поставили на рекордные $605 млн.

В общем рейтинге экспорта российский рынок занял шестую строчку, хотя в марте располагался на первом месте. В топ-3 по продажам китайских авто вошли Бразилия ($597,7 млн), Бельгия ($564 млн) и Мексика ($561 млн). Наибольшее снижение наблюдалось у США. Американские поставщики закупили машин только на $116,6 млн, что на треть ниже, чем ранее.

Ранее сообщалось, что китайские автомобили в России стали дешеветь из-за слабого спроса и скидок, напоминает НСН.

