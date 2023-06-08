«Кипр, Мальта, Дубай»: В какой международный лагерь отправить ребенка
Россия в этом году возобновила международные детские программы, в будущем планируется реализовать проекты в данном направлении с Китаей на взаимовыгодных условиях. Об этом в пресс-центре НСН рассказала руководитель комиссии по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор ООО «Диал-тур» Татьяна Иванова.
«В этом году стали возрождаться международные детские тематические программы. Это, прежде всего, языковые: Кипр, Мальта, Дубай. Последние принимают детей на обучение английского языка для дальнейшего поступления в ВУЗы. И новые направления – это Китай. 1 июня состоялся круглый стол в Общественной палате России, где я была спикером по организации детскими группами. Предлагалось отправлять наших детей в Китай, и с другой стороны мы готовы принять детей из Китая. Будет создана рабочая группа, где будут обсуждаться дальнейшие шаги по реализации этих проектов», - рассказала Иванова.
Она также рассказала о преимуществах отдыха детей в летних лагерях, и назвала стоимость путевки в «Орленок» в этом году.
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