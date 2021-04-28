Кипр экстрадировал на родину бывшего председателя правления Экопромбанка
28 апреля 202115:04
Кипр экстрадировал в Россию бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Туев обвиняется в злоупотреблении полномочиями и растрате (ч. 2 ст. 201 УК России, ч. 4 ст. 160 УК России).
Следствие считает, что банкир причинил ущерб финансовой организации на сумму более полумиллиарда рублей, передает RT.
ЦБ отозвал лицензию у пермского Экопромбанка в 2014 году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru