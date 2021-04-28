Кипр экстрадировал на родину бывшего председателя правления Экопромбанка

Кипр экстрадировал в Россию бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Инвестируйте в Россию! В Госдуме возмутились покупкой «золотых паспортов» Мальты

Туев обвиняется в злоупотреблении полномочиями и растрате (ч. 2 ст. 201 УК России, ч. 4 ст. 160 УК России).

Следствие считает, что банкир причинил ущерб финансовой организации на сумму более полумиллиарда рублей, передает RT.

ЦБ отозвал лицензию у пермского Экопромбанка в 2014 году.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Флаг Кипра. Фото: Dan Nevill//Flickr
ТЕГИ:РастратаКипрБанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры