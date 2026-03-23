«Рост цен на кинобилеты – это абсолютно органическая и вынужденная, исходя из рыночных реалий, история. И не поднимать цены кинотеатры уже просто не могли. Поэтому цена, которая есть сейчас, наверное, уже приближена к сбалансированному уровню, и роста цен теми темпами, которые были на протяжении последних лет, уже больше не будет. Так что предстоящий подъем будет небольшим. А то, что мы находимся на невысоком уровне в мировом сравнении, это вполне логично, у нас все-таки жизнеобеспечение граждан в сравнении с Ближним Востоком, с Европой или Соединенными Штатами находится на более низком уровне. Снижение цен невозможно. Оно может происходить в течение года в повышательно-понижательном тренде, но глобального снижения уже не будет», - рассказал он.

Ранее глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин говорил НСН, что стоимость билета в кино росла медленнее средних цен потребительской корзины, и показатель зависит не только от уровня инфляции.

