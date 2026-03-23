В кинотеатрах пообещали, что резкого подъема цен на билеты больше не будет

Роман Исаев заявил НСН, что билеты в кино дешеветь точно не будут, подорожания будут плавные, а стоимость билетов сейчас оптимальная для работы кинотеатров.

Цены на билеты в кино в России сейчас наконец-то установились на более-менее сбалансированном уровне, так что в дальнейшем сильного роста не будет. Об этом НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Россия входит в пятерку стран «Большой двадцатки» с самыми низкими ценами на билеты в кинотеатр, пишут РИА Новости на основе открытых данных. Так, средняя стоимость билета в кино в РФ составляет 445,6 рубля, дешевле пойти и посмотреть фильм можно лишь в Индонезии (241,6 рубля), Индии (266,2 рубля) и Мексике (440,7 рубля). Самые дорогие билеты в кино в США - 1228,7 рубля. Исаев отметил, что россиян не отпугивают выросшие ценники.

«Рост цен на кинобилеты – это абсолютно органическая и вынужденная, исходя из рыночных реалий, история. И не поднимать цены кинотеатры уже просто не могли. Поэтому цена, которая есть сейчас, наверное, уже приближена к сбалансированному уровню, и роста цен теми темпами, которые были на протяжении последних лет, уже больше не будет. Так что предстоящий подъем будет небольшим. А то, что мы находимся на невысоком уровне в мировом сравнении, это вполне логично, у нас все-таки жизнеобеспечение граждан в сравнении с Ближним Востоком, с Европой или Соединенными Штатами находится на более низком уровне. Снижение цен невозможно. Оно может происходить в течение года в повышательно-понижательном тренде, но глобального снижения уже не будет», - рассказал он.

Ранее глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин говорил НСН, что стоимость билета в кино росла медленнее средних цен потребительской корзины, и показатель зависит не только от уровня инфляции.

ФОТО: РИА Новости
