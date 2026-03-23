Татьяна Буланова отказалась брать перерыв в карьере на фоне проблем со здоровьем

Буланова обратилась к врачам после концерта в Димитровграде 21 марта. Хрусталев объяснил произошедшее тем, что «все живые люди, всякое бывает», отметив, что в настоящее время исполнительница чувствует себя хорошо.

«Гастрольный график идёт полным ходом, всё без изменений. Гастроли запланированы, поклонники и зрители не должны от этого страдать, поэтому перерыва не планируется», — заключил он.

Ранее Буланова объявила о переносе концерта, который должен был пройти 26 марта 2026 года в Москве, на 6 марта 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

