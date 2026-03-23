В России начался эксперимент по запуску единой сети «белых банкоматов»

По его словам, речь идёт об устройствах, доступ к которым будет бесплатным для клиентов любых банков. Снимать и вносить денежные средства они смогут без комиссии. Что касается финансовых организаций, то они смогут подключиться к сети за небольшую плату.

«Единая сеть позволит размещать банкоматы в соответствии с реальными потребностями населения, а не только в зонах высокой коммерческой рентабельности», - заключил он.

Верейкин добавил, что эксперимент уже стартовал в Тамбовской области.

Ранее банки в РФ начали проверять операции в банкоматах на признаки мошенничества, пишут «Известия».