В России начался эксперимент по запуску единой сети «белых банкоматов»
В России планируется создать сеть «белых банкоматов». Об этом РИА Новости рассказал президент объединения «Росинкас» Сергей Верейкин.
По его словам, речь идёт об устройствах, доступ к которым будет бесплатным для клиентов любых банков. Снимать и вносить денежные средства они смогут без комиссии. Что касается финансовых организаций, то они смогут подключиться к сети за небольшую плату.
«Единая сеть позволит размещать банкоматы в соответствии с реальными потребностями населения, а не только в зонах высокой коммерческой рентабельности», - заключил он.
Верейкин добавил, что эксперимент уже стартовал в Тамбовской области.
Ранее банки в РФ начали проверять операции в банкоматах на признаки мошенничества, пишут «Известия».
