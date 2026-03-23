Путин запретил выдворять из РФ служащих в российской армии иностранцев

Согласно документу, который опубликован на портале правовых актов, административное выдворение за пределы России в отношении указанных лиц применяться не будет.

Отмечается, что в качестве наказания для служивших в ВС РФ по контракту иностранцев и лиц без гражданства будет назначаться штраф либо обязательные работы от 100 до 200 часов.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что в 2025 году из России выдворили более 70 тысяч иностранных граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

