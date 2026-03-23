Путин запретил выдворять из РФ служащих в российской армии иностранцев
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдворять из страны граждан других государств и лиц без гражданства, служивших в российской армии по контракту. Об этом сообщает RT.
Согласно документу, который опубликован на портале правовых актов, административное выдворение за пределы России в отношении указанных лиц применяться не будет.
Отмечается, что в качестве наказания для служивших в ВС РФ по контракту иностранцев и лиц без гражданства будет назначаться штраф либо обязательные работы от 100 до 200 часов.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что в 2025 году из России выдворили более 70 тысяч иностранных граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- «Такое будоражит»: Почему «Проект „Конец света“» притянет россиян магнитом
- Михалков заявил, что премию «Бриллиантовая бабочка» в 2026 году вручат в Москве
- Режиссер Валерий Фокин стал лауреатом премии «Хрустальная Турандот»
- Осужденный за хищение более 900 млн рублей Митволь выйдет на свободу 24 марта
- Путин запретил изымать у многодетных семей земельные участки за долги
- Вынужденный жест доброй воли: Зачем Трамп приостановил удары по Ирану
- Татьяна Буланова отказалась брать перерыв в карьере на фоне проблем со здоровьем
- Путин запретил выдворять из РФ служащих в российской армии иностранцев
- Вассерман назвал «вбросом» слухи о запрете на звонки из-за рубежа пенсионерам
- «Никого не уволят»: В Госдуме вступились за работников старше 45 лет