Вассерман назвал «вбросом» слухи о запрете на звонки из-за рубежа пенсионерам
Анатолий Вассерман заявил НСН, что сам редко пользуется стационарным телефоном, «обдурить» его пытались именно через мобильный телефон.
Стационарными телефонами россияне сегодня пользуются редко, поэтому отключение звонков из-за рубежа на такие телефоны выглядит бессмысленным, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с НСН.
Пенсионерам намерены отключить звонки из-за рубежа, власти работают над новым пакетом антимошеннических мер. В него войдет возможность самозапрета на получение международных входящих, исключение – номера стран из Союзного государства. Россиянам старше 60 лет отключат звонки из-за рубежа на домашние телефоны принудительно, пишет Forbes. Вассерман не поверил в тотальный запрет.
«С возрастом все черты характера обостряются. Легковерные становятся еще легковернее, подозрительные – еще подозрительнее. Поэтому в этом смысле риск возрастает. Но я не уверен, что это не вброс, большая часть таких «прогнозов» не сбывается. Лично я не думаю, что такие звонки всерьез будут запрещены, хотя есть среди чиновников много тех, кто считает, что запретить полезнее, чем разбираться. Но достаточно вменяемых людей, которые понимают, что запреты только портят отношения между гражданами и государством», - отметил он.
При этом он подчеркнул, что самозапрет был бы полезен.
«Самозапреты допустимы. Замечу, что я себе запретил кредиты, как только это стало технически возможно. Я в своей жизни два раза брал деньги в долг, оба раза помню, насколько я нервничал, что не смогу отдать, но смог. Самозапрет каждый себе может устанавливать, государство должно это поддерживать. Я стационарным телефоном, например, пользуюсь крайне редко, обдурить меня пытались через мобильный телефон. Стационарные телефоны сегодня не очень популярны, запрет только для них будет бессмысленным», - заключил он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России использует для работы стационарную связь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
