Живот давит на органы: Врач раскрыла последствия абдоминального ожирения
К 50 годам интенсивность метаболических процессов снижается на 50% от того, что было в 25 лет, поэтому нужно либо двигаться в два раза больше, либо есть в два раза меньше, заявила НСН Марият Мухина.
Абдоминальное ожирение влияет на расположение внутренних органов, может их сдавливать, поэтому даже худеть в таком случае нужно с консультацией врача, заявила НСН врач-диетолог Марият Мухина.
В России диагноз «абдоминальное ожирение» ставят мужчине при окружности живота 94 см. Соответствующий документ был утвержден министерством здравоохранения РФ в феврале 2026 года. Мухина объяснила, почему это ожирение самое опасное.
«У женщин норма меньше - 88, есть еще индекс обхвата грудной клетки и талии. Это действительно маркер ожирения, который показывает очень многое. Абдоминальное ожирение самое вредное, так как оно означает, что скопление жира находится внутри брюшной стенки. Из-за этого сердце может менять свое положение, это давит на органы малого таза. В итоге получается, что большое количество осложнений из-за этого состояния. Многие думают, что они могут этот показатель уменьшить самостоятельно, но это не всегда так. При резком похудении может случиться опущение внутренних органов. Поэтому снижать вес нужно так, чтобы расходовались внешние жиры, а не внутренние, а это делается под контролем врача. Опущение внутренних органов чревато синдромом опущенной почки, повышением артериального давления. Поэтому самостоятельно снижать вес можно, но не более двух килограммов в месяц, это 500 грамм в неделю», - рассказала она.
По ее словам, изменения в обменных процессах начинаются в организме уже с 25 лет.
«В организме после 25 лет меняются обменные процессы, каждый год интенсивность снижается на 2%. Получается, что к 50 годам у нас интенсивность метаболических процессов – это 50% от того, что было у нас в 25 лет. Поэтому мы должны либо двигаться в два раза больше, либо есть в два раза меньше. Это касается и мужчин, и женщин. Но абдоминальное ожирение чаще встречается у мужчин», - добавила собеседница НСН.
Ранее врач-психиатр Лев Пережогин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что в России увеличилось количество людей с ожирением, которое ведет к большому числу прочих заболеваний, между тем, нарушение пищевых привычек относится к психическим расстройствам.
