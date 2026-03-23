В Госдуме назвали причину объявления Трампом перемирия в Иране
Объявление президентом США Дональдом Трампом пятидневного перемирия в Иране связано с тем, что для Вашингтона ситуация «пошла не по плану». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, теперь США «пытаются каким-то образом выйти без потерь из этой ситуации».
«Дальше может быть всё значительно хуже для для них», — заключил парламентарий.
Ранее Трамп заявил о продуктивных переговорах США и Ирана, указав, что из-за этого он решил отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Путин запретил выдворять из РФ служащих в российской армии иностранцев
- Вассерман не поверил в запрет на звонки из-за рубежа пенсионерам
- «Никого не уволят»: В Госдуме вступились за работников старше 45 лет
- Живот давит на органы: Врач раскрыла последствия абдоминального ожирения
- Трамп заявил о новом раунде переговоров США и Ирана по телефону
- В России начался эксперимент по запуску единой сети «белых банкоматов»
- Гражданку РФ нашли мертвой в гостинице в Тбилиси
- «Холоп 3» и «Колобок» летом проверят киноиндустрию на прочность
- В кинотеатрах пообещали, что резкого подъема цен на билеты больше не будет