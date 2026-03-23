В Госдуме назвали причину объявления Трампом перемирия в Иране

Объявление президентом США Дональдом Трампом пятидневного перемирия в Иране связано с тем, что для Вашингтона ситуация «пошла не по плану». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Трамп заявил о новом раунде переговоров США и Ирана по телефону

По его словам, теперь США «пытаются каким-то образом выйти без потерь из этой ситуации».

«Дальше может быть всё значительно хуже для для них», — заключил парламентарий.

Ранее Трамп заявил о продуктивных переговорах США и Ирана, указав, что из-за этого он решил отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ГосдумаДональд ТрампИранСША

Горячие новости

Все новости

партнеры