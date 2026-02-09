Кинотеатры назвали причину роста цен на билеты

«Цена билета росла менее агрессивно, чем средние цены потребительской корзины. Цена - сложный фактор. Он не коррелирует только с инфляционными вопросами, а связан еще и с тем, насколько будет востребован контент. Насколько он будет технологичен. Все бывшие форматы IMAX, 3D стоили дороже. Если мы вспомним то, как мы снимали, безусловно, рост цены билета будет. Кроме того, потребитель во всех индустриях стал более требовательным. Он за незначительное количество денег требует значительно больше сервиса. Мы, как представители индустрии, строим более технологичные, комфортные, премиальные залы. В том числе за счет этого растет стоимость билета в нашей сети», - заявил он.



Ранее глава ассоциации Алексей Воронков заявлял, что оптимальная себестоимость одного сеанса в 2025 году достигла в среднем 4063 рублей. По его словам, за 10 лет стоимость билета в кино выросла приблизительно на 58%, что в несколько раз ниже, чем рост стоимости продуктов и топлива. Сейчас в отрасли ценовая политика пересматривается.

