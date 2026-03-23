Трамп заявил о новом раунде переговоров США и Ирана по телефону

Новый раунд переговоров США и Ирана состоится 23 марта по телефону. Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп заявил.

В МИД Ирана опровергли проведение переговоров с Трампом

При этом он отметил, что Вашингтон не ведёт переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.

«Нет, не с верховным лидером», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Трамп заявил, что решил пять дней отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
