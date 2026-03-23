Трамп заявил о новом раунде переговоров США и Ирана по телефону
23 марта 202617:25
Новый раунд переговоров США и Ирана состоится 23 марта по телефону. Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп заявил.
При этом он отметил, что Вашингтон не ведёт переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.
«Нет, не с верховным лидером», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Трамп заявил, что решил пять дней отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
