Кинотеатры Петербурга продолжат работать в праздники с ограничениями

По словам Пиотровского, ограничение по количеству людей на кинопоказ составит 50 человек.

Ранее Большой театр признал недействительными и подлежащими возврату часть билетов на спектакли с 27 ноября по 31 декабря текущего года из-за новых ограничений на фоне пандемии.





