Кинотеатры Петербурга продолжат работать в праздники с ограничениями

Петербургские кинотеатры продолжат работать в новогодние праздники с ограничениями из-за коронавируса. Такое заявление в эфире телеканала «Санкт-Петербург» первый замглавы городского комитета по культуре Борис Пиотровский, сообщает ТАСС.

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По словам Пиотровского, ограничение по количеству людей на кинопоказ составит 50 человек.

Ранее Большой театр признал недействительными и подлежащими возврату часть билетов на спектакли с 27 ноября по 31 декабря текущего года из-за новых ограничений на фоне пандемии.



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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусСанкт-ПетербургКинотеатры
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