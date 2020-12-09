Кинотеатры Петербурга продолжат работать в праздники с ограничениями
Петербургские кинотеатры продолжат работать в новогодние праздники с ограничениями из-за коронавируса. Такое заявление в эфире телеканала «Санкт-Петербург» первый замглавы городского комитета по культуре Борис Пиотровский, сообщает ТАСС.
По словам Пиотровского, ограничение по количеству людей на кинопоказ составит 50 человек.
Ранее Большой театр признал недействительными и подлежащими возврату часть билетов на спектакли с 27 ноября по 31 декабря текущего года из-за новых ограничений на фоне пандемии.
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