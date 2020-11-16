Большой театр признал недействительными часть билетов на спектакли

Большой театр признал недействительными и подлежащими возврату часть билетов на спектакли с 27 ноября по 31 декабря текущего года из-за новых ограничений на фоне пандемии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу театра.

Как заявила пресс-атташе театра Катерина Новикова, стоимость билетов будет полностью возвращена покупателям. Причиной возврата билетов стало увеличение числа случаев заражений коронавирусом, из-за чего была сокращена максимально возможная заполняемость залов. В настоящее время зал может быть заполнен зрителями на 25% от общей вместимости зала.

Отмечается, что позднее билеты вновь будут доступны для покупки. По словам Новиковой, график продажи билетов будет опубликован на сайте театра. Она также добавила, что стоимость билетов останется прежней.

