Кинотеатры Москино отменили ночные сеансы до 15 января

Кинотеатры Москино не будут проводить ночные сеансы до 15 января следующего года на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киносети.

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Уточняется, что речь идет о сеансах с временем начала позже 23 часов вечера. Отмечается также, что купить билеты в кино можно только онлайн, а вход в кинозал разрешен только в маске.

Ранее власти Москвы решили ввести новые ограничения из-за коронавируса с 13 ноября на два месяца. В частности, кино и театры разрешено заполнять лишь на 25%.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусМоскваКинотеатры
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