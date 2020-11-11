Кинотеатры Москино отменили ночные сеансы до 15 января
Кинотеатры Москино не будут проводить ночные сеансы до 15 января следующего года на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киносети.
Уточняется, что речь идет о сеансах с временем начала позже 23 часов вечера. Отмечается также, что купить билеты в кино можно только онлайн, а вход в кинозал разрешен только в маске.
Ранее власти Москвы решили ввести новые ограничения из-за коронавируса с 13 ноября на два месяца. В частности, кино и театры разрешено заполнять лишь на 25%.
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