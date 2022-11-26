Кинорежиссер Алла Сурикова опровергла появившуюся информацию о госпитализации с ковидом

«Я нахожусь дома, это все сплетни (о госпитализации - прим. НСН), все у меня хорошо. Кашляю, но я не знаю, что это, поэтому решила дома временно самоизолироваться. Это не имеет отношения к тому, что пишут, я просто приехала, взяла лекарства и уехала», - пояснила режиссер.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что Сурикову якобы экстренно госпитализировали в связи с диагностированным ковидом, и у режиссер находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал сделать ревакцинацию тем, кто прививался от коронавируса более 6 месяцев назад, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

