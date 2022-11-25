СМИ: Ректор ВГИКа Малышев попал в больницу с COVID-19

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев попал в больницу с COVID-19. Академик Российской академии образования находится в состоянии средней тяжести, сообщает сетевое издание Mash.

Состояние здоровья 73-летнего Малышева ухудшилось несколько дней назад. Медики решили госпитализировать пациента, в больнице подтвердился диагноз COVID-19. У пациента отмечается высокая температура.

В начале октября свёл счёты с жизнью бывший ректор ВГИКа Александр Новиков, ему было 86 лет. Telegram-канал «Радиоточка НСН» опубликовал его предсмертную записку.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноГоспитализацияКоронавирус
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