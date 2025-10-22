Симоньян заявила о прохождении первого курса химиотерапии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 21 октября прошла первый курс химиотерапии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Это был крайний срок, я специально просила отложить до крайнего приемлемого срока... Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая», - сообщила журналист.

По словам Симоньян, о своем диагнозе она узнала в сентябре, когда обратилась к медикам с подозрением на межреберную невралгию. Также главный редактор RT рассказала, что проходит химиотерапию в муниципальной больнице бесплатно по ОМС. У журналиста первая-вторая стадия онкологии, «что там дальше, загадывать нет смысла».

Ранее Маргарита Симоньян рассказала о своем заболевании в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым», она перенесла операцию, пишет 360.ru.

