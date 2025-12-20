Кинологи назвали самые популярные у россиян породы собак в 2025 году

В РКФ подчеркнули, что эта тройка сохраняет свои позиции на протяжении нескольких последних лет. Президент федерации Владимир Голубев пояснил, что горожане отдают предпочтение небольшим породам, хорошо приспособленным для содержания в квартире.

В первую десятку также попали: пудель, немецкая овчарка, кавалер‑кинг‑чарльз‑спаниель, йоркширский терьер, лабрадор‑ретривер, среднеазиатская овчарка и джек‑рассел‑терьер.

Особенно заметный рост продемонстрировал пудель — он поднялся в рейтинге на две позиции. Специалисты связывают это с продолжающейся урбанизацией и растущим спросом на удобных городских компаньонов. Среди преимуществ породы отмечают высокий интеллект, минимальную линьку и отсутствие характерного запаха при правильном уходе. Дополнительным фактором популярности, вероятно, стали социальные сети, где пудели в последнее время привлекают всё больше внимания.

Джек‑рассел‑терьер в текущем году занял десятую строчку, сменив там сибу.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что крупных и активных по природе собак лучше не заводить в квартирах, даже в больших, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

