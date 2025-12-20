Кинологи назвали самые популярные у россиян породы собак в 2025 году
Немецкий шпиц стал самой популярной у россиян породой собак в 2025 году, в тройку также вошли чихуахуа и вельш-корги пемброк, передает ТАСС со ссылкой на Российскую кинологическую федерацию (РКФ).
В РКФ подчеркнули, что эта тройка сохраняет свои позиции на протяжении нескольких последних лет. Президент федерации Владимир Голубев пояснил, что горожане отдают предпочтение небольшим породам, хорошо приспособленным для содержания в квартире.
В первую десятку также попали: пудель, немецкая овчарка, кавалер‑кинг‑чарльз‑спаниель, йоркширский терьер, лабрадор‑ретривер, среднеазиатская овчарка и джек‑рассел‑терьер.
Особенно заметный рост продемонстрировал пудель — он поднялся в рейтинге на две позиции. Специалисты связывают это с продолжающейся урбанизацией и растущим спросом на удобных городских компаньонов. Среди преимуществ породы отмечают высокий интеллект, минимальную линьку и отсутствие характерного запаха при правильном уходе. Дополнительным фактором популярности, вероятно, стали социальные сети, где пудели в последнее время привлекают всё больше внимания.
Джек‑рассел‑терьер в текущем году занял десятую строчку, сменив там сибу.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что крупных и активных по природе собак лучше не заводить в квартирах, даже в больших, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кинологи назвали самые популярные у россиян породы собак в 2025 году
- В России с 2026 года появятся новые профессии и должности
- Зеленский допустил отвод ВСУ из Донбасса
- Запашный: Интернет снижает интерес зрителя к работе иллюзионистов
- Треть россиян читают фантастику, чтобы заставить мозг работать
- В Екатеринбурге начали проверку после избиения девушек в баре
- СМИ: Пожар в столичной квартире мог начаться из-за гирлянды
- Треть россиян поставят на новогодний стол готовые блюда из магазина
- Фигуриста Десятова пожизненно отстранили из-за обвинений в домогательствах
- К фонтану Треви в Риме сделают платный вход
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru