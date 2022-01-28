Кинолог рассказал о правилах поведения в случае нападения собак
При встрече с бродячей собакой нельзя провоцировать животное – размахивать сумкой, делать резкие движения, необходимо спокойно продолжать движение, заявил президент российского Cоюза кинологических организаций Владимир Уражевский, передает RT.
При этом он отметил, что в случае нападения стаи собак необходимо остановиться и повернуться спиной к ограждению или дереву, на которое можно залезть.
Также кинолог призвал не бояться кричать и звать людей на помощь.
Законодатели работают над поправками, которые предусматривают усыпление бродячих собак особо опасных пород при необходимости, заявил сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов ранее.
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