Кинолог рассказал о правилах поведения в случае нападения собак

При встрече с бродячей собакой нельзя провоцировать животное – размахивать сумкой, делать резкие движения, необходимо спокойно продолжать движение, заявил президент российского Cоюза кинологических организаций Владимир Уражевский, передает RT.

При этом он отметил, что в случае нападения стаи собак необходимо остановиться и повернуться спиной к ограждению или дереву, на которое можно залезть.

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Также кинолог призвал не бояться кричать и звать людей на помощь.

Законодатели работают над поправками, которые предусматривают усыпление бродячих собак особо опасных пород при необходимости, заявил сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов ранее.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КинологиНападениеСобаки
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