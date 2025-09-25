Как добавил собеседник НСН, собаки из списка опасных пород не подойдут в качестве первого в жизни питомца, но это не значит, что все подобные животные агрессивны.

«С любой собакой нужно гулять в общественных местах на поводке. Если она не воспитана, лучше гулять в наморднике, чтобы не произошло инцидента. По закону собака в России - это имуществ. За любой ущерб, который она может причинить, ответственность несет хозяин. Собаки спасают души, люди, которые не любят собак, не любят и детей, людей. Важно воспитывать питомцев. Прежде чем завести ту или иную породу, лучше обратиться к кинологам. Они подскажут, какую породу выбрать. Одни собаки спокойные и маленькие. Другие – спортивные. Важно выбрать ту, которая подходит вам. В данном случае мы говорим о списке потенциально опасных пород. В качестве первой собаки такую лучше не заводить. Они больше подходят для специалистов-кинологов с опытом. В целом в каждой породе есть разные собаки, как нет и более агрессивной нации людей. Отчасти все это дискриминация», - заявил Уражевский.

Ранее депутат Нина Останина также предложила ввести запрет на посещение с собаками магазинов, заведений общепита, медицинских и образовательных организаций, учреждений культуры. Однако зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с «Радиоточкой НСН» заметил, что бизнес и государство не пойдет на то, чтобы ограничивать владельцев домашних животных.

