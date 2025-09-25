Кинолог призвал Останину заниматься вопросами семей, а не собак
В общественных местах лучше выгуливать собаку любой породы на поводке, рассказал НСН Владимир Уражевский.
Расширение списка потенциально опасных пород собак будет большой ошибкой, кроме того отчасти подобное деление – дискриминация, заявил НСН кинолог, ветеринарный врач Владимир Уражевский.
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», запрещающие выгуливать потенциально опасных собак нетрезвым людям и детям до 16 лет. При этом парламентарии также отмечают, что существующий перечень опасных пород собак требует серьезной доработки, сообщает «Коммерсант». Депутат Нина Останина допустила расширение списка. По ее словам, в него стоит добавить алабаев, ротвейлеров, американских питбультерьеров, хаски и такс. Уражевский подверг критике такое предложение.
«Что касается выгула собак в нетрезвом и наркотическом состоянии, это абсолютно верно. При этом расширять список опасных пород было бы неправильно. Правительством утвержден правильный список. В нем гибриды с волками, которые могут бояться огня, трудно социализируются и так далее. Нина Останина возглавляет комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства и должна заниматься своими вопросами. Однако в последнее время больше занимается как раз собаками, возможно, для пиара. Однако она не разбирается в этой области. Новое предложение абсолютно нездоровое и неправильное», - подчеркнул он.
Как добавил собеседник НСН, собаки из списка опасных пород не подойдут в качестве первого в жизни питомца, но это не значит, что все подобные животные агрессивны.
«С любой собакой нужно гулять в общественных местах на поводке. Если она не воспитана, лучше гулять в наморднике, чтобы не произошло инцидента. По закону собака в России - это имуществ. За любой ущерб, который она может причинить, ответственность несет хозяин. Собаки спасают души, люди, которые не любят собак, не любят и детей, людей. Важно воспитывать питомцев. Прежде чем завести ту или иную породу, лучше обратиться к кинологам. Они подскажут, какую породу выбрать. Одни собаки спокойные и маленькие. Другие – спортивные. Важно выбрать ту, которая подходит вам. В данном случае мы говорим о списке потенциально опасных пород. В качестве первой собаки такую лучше не заводить. Они больше подходят для специалистов-кинологов с опытом. В целом в каждой породе есть разные собаки, как нет и более агрессивной нации людей. Отчасти все это дискриминация», - заявил Уражевский.
Ранее депутат Нина Останина также предложила ввести запрет на посещение с собаками магазинов, заведений общепита, медицинских и образовательных организаций, учреждений культуры. Однако зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с «Радиоточкой НСН» заметил, что бизнес и государство не пойдет на то, чтобы ограничивать владельцев домашних животных.
