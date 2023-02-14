«Дарите цветы!»: Кинокритик посоветовал влюбленным ничего не смотреть 14 февраля

«14 февраля влюбленным людям лучше ничего не смотреть! Лучше подарить любимому человеку цветы, сделать красивый ужин и создать замечательное настроение, а не сидеть, уставившись в телевизор», - отметил кинокритик в беседе с НСН.



Шнейдеров назвал прекрасным фильм «Интуиция» с Джоном Кьюсаком и рекомендовал его к просмотру, если захочется посмотреть что-то про любовь. Не стоит забывать и про «Красотку» с Джулией Робертс, что стала по истине классикой хорошего ромкома, добавил он.



По мнению нашего собеседника, жанр мелодрам вечен. «Будем снимать мелодрамы, вы, барышни, будете плакать, ложиться к нам на плечо, мы вас будем обнимать и все у вас будет хорошо», - заключил Шнейдеров.

Ранее флористы рассказали НСН, что цветы подорожают минимум на 50% ко Дню всех влюбленных, а самым популярным цветком к 14 февраля в этом году стал ранункулюс или же «азиатский лютик».

