Вассерман предложил Козловскому стать консультантом его фильма про Чернобыль

Анатолий Вассерман: 22 февраля 2014 года власть на Украине захватили террористы. Сейчас, когда народ Украины проголосовал против них, они стараются доказать, что народ им – не указ, и с этой целью блокируют в Верховном совете Украине все предложения президента, все активней и активней нарушая все соглашения, подписанные их же главарем Порошенко, чтобы доказать, что им закон не писан. Но мы то с вами знаем, кому закон не писан!», - отметил он, общаясь с НСН.

