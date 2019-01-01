Вассерман предложил Козловскому стать консультантом его фильма про Чернобыль
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Журналисты назвали имена вероятных виновных в крушении «Боинга» над Донбассом
Нидерландские журналисты назвали имена военных, возможно причастных к крушению Boeing компании Malaysia Airlines над Донбассом в 2014 году. Среди подозреваемых — российский военный Сергей Мучкаев.
Анатолий Вассерман: «Международная группа расследований, созданная по поводу сбитого «Боинга» отказалась включать в свой состав представителей Малайзии, отказалась рассматривать какие бы то ни было сведения, поступающие из Российской Федерации. Словом, вполне понятно, для чего это сделано. Завтра на Саммите Европейского Союза в очередной раз должны продлевать санкции против Российской Федерации. А поводом для введения этих санкций был как раз сбитый Boeing», - напомнил в эфире НСН Анатолий Вассерман.
ВСУ нанесли удар по Донецку
Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам и пригороду Донецка.
Анатолий Вассерман: 22 февраля 2014 года власть на Украине захватили террористы. Сейчас, когда народ Украины проголосовал против них, они стараются доказать, что народ им – не указ, и с этой целью блокируют в Верховном совете Украине все предложения президента, все активней и активней нарушая все соглашения, подписанные их же главарем Порошенко, чтобы доказать, что им закон не писан. Но мы то с вами знаем, кому закон не писан!», - отметил он, общаясь с НСН.
Данила Козловский покажет свою версию «Чернобыля»
Данила Козловский покажет свою версию «Чернобыля». Режиссер заявил, что он не боится сравнения фильма с мини-сериалом "Чернобыль", вышедшем на HBO в 2019 году. Козловский рассказал, что у него принципиально другой взгляд и принципиально другие пути рассказа этой истории.
Анатолий Вассерман: «Со своей стороны предлагаю Козловскому помощь, мою и моих знакомых, в качестве консультантов. Смею заверить, что совместными усилиями мы обеспечим ему консультации лучшие, чем у НВО, где на достоверную картинку советских квартир 80-х годов наложены фантазии на тему русских чиновников, готовых съесть кого угодно живьем даже без соли», - заявил НСН Анатолий Вассерман.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- «Квартал 95» объявил кастинг на роль президента Украины
- В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
- В МИД назвали обвинения в адрес России по делу МН17 голословными
- Телецентр «Останкино» заминировали второй раз за неделю
- Жириновский покинул Госдуму со словами, что ему «противно»