Кинокритик Екатерина Барабаш предстанет перед судом за фейки об армии
Дело кинокритика, журналистки Екатерины Барабаш о распространении фейков о российской армии направлено в суд. Прокуратура Москвы сообщила об утверждении обвинительного заключения.
Мотивом для открытия дела стали несколько публикаций в соцсетях ложной, по версии следствия, информации о действиях Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине. Барабаш была помещена под домашний арест 26 февраля.
Кинокритик публично высказывала несогласие с проведением СВО. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» Екатерина Барабаш родилась 26 апреля 1961 года в Харькове в семье литературоведа Юрия Барабаша. Вскоре её отца пригласили работать первым заместителем главного редактора «Литературной газеты» в Москве. Она автор большого числа рецензий на кинофильмы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru