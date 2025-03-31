Кинокритик Екатерина Барабаш предстанет перед судом за фейки об армии

Мотивом для открытия дела стали несколько публикаций в соцсетях ложной, по версии следствия, информации о действиях Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине. Барабаш была помещена под домашний арест 26 февраля.

Кинокритик публично высказывала несогласие с проведением СВО. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» Екатерина Барабаш родилась 26 апреля 1961 года в Харькове в семье литературоведа Юрия Барабаша. Вскоре её отца пригласили работать первым заместителем главного редактора «Литературной газеты» в Москве. Она автор большого числа рецензий на кинофильмы.

