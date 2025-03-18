Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Акунина

Столичная прокуратура инициировала уголовное преследование признанного в РФ иноагентом писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, литератор включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что Акунина дважды за год привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом в период с 11 января по 12 марта писатель, находясь за пределами России, продолжал распространять в мессенджере материалы без необходимой маркировки.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Чхартишвили по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством... об иностранных агентах)», - подчеркивает прокуратура.

Ранее Акунин был объявлен в международный розыск и заочно арестован на два месяца за публичные призывы к террористической деятельности и распространение фейков о российской армии, напоминает Ura.ru.

