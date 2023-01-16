Кикабидзе похоронят в Тбилиси

Известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе будет похоронен 19 января на Верийском кладбище Тбилиси рядом с матерью, сообщает РИА Новости со ссылкой на его продюсера Рати Абзианидзе.

Умер Вахтанг Кикабидзе

По его словам, гражданская панихида пройдет 17 и 18 января в церкви Кашвети.

Проводы Кикабидзе состоятся из здания Тбилисского концертного зала.

Тяжелобольной Вахтанг Кикабидзе в последнее время общался с близкими, только моргая глазами. Состояние артиста было настолько тяжелым, что к его смерти все были морально готовы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ГрузияАктерыВахтанг Кикабидзе
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