Кикабидзе похоронят в Тбилиси
Известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе будет похоронен 19 января на Верийском кладбище Тбилиси рядом с матерью, сообщает РИА Новости со ссылкой на его продюсера Рати Абзианидзе.
По его словам, гражданская панихида пройдет 17 и 18 января в церкви Кашвети.
Проводы Кикабидзе состоятся из здания Тбилисского концертного зала.
Тяжелобольной Вахтанг Кикабидзе в последнее время общался с близкими, только моргая глазами. Состояние артиста было настолько тяжелым, что к его смерти все были морально готовы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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