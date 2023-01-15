«Необыкновенный актер». Последние дни жизни Кикабидзе мог только моргать

Актриса Елена Проклова, которая снималась вместе с Вахтангом Кикабидзе в фильме «Мимино», назвала эту картину одной из самых удачных в его творческой карьере. Она продолжала общаться с актером после окончания съемок.

«Это же наша молодость. Это один из самых удачных, как мне кажется, фильмов для Бубы. Для меня это было знакомство с режиссером Данелией, с Грузией и с Бубой, который после этого стал моим другом до конца своих дней. Я была у него на последнем юбилее, специально прилетела в Тбилиси. Очень добрый человек, открытый, умеющий любить, умеющий дружить. Умеющий работать и как актер, и как певец. Конечно, скорблю вместе со всеми его близкими и друзьями. Со зрителями, для которых, я думаю, он еще на долгие годы останется великим артистом», — рассказала Проклова Газете.ru.

По данным грузинских СМИ, прощание с артистом пройдет в четверг, 19 января.

В последние годы Кикабидзе занимался политической деятельностью. Оппозиционная партия «Единое национальное движение» выдвинула его на выборы в парламент Грузии в 2020 году, сообщила член партии Тина Бокучава. Артист занял первое место в партийном списке.

