«Необыкновенный актер». Последние дни жизни Кикабидзе мог только моргать
Коллеги и друзья рассказали о последних днях жизни актера и певца Вахтанга Кикабидзе, умершего в возрасте 84 года.
Умер актер Вахтанг Кикабидзе, об этом сообщает грузинское ТВ «Мтавари Архи» в воскресенье, 15 января. Актеру и певцу было 84 года.
Продюсер Кикабидзе Рати Абзианидзе подтвердил информацию и назвал причины его смерти.
«Всем известно, что уже много лет у него были проблемы со здоровьем, и это оказало влияние. Хочу поблагодарить клинику <…>, в которой он находился несколько недель. Благодарю врачей и персонал, которые сделали все, что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны. Это большая потеря для всех», — цитирует его РИА Новости.
О последних часах жизни актера рассказала «МК» ближайшая подруга Кикабидзе Нана Келаптришвили.
«Он был на диализе последние десять лет уже. Видимо, окончательно ресурсы его организма закончились. Он умер в реанимации. Врачи сделали все возможное. Но он скончался… Наше состояние словами передать невозможно. Огромное горе. Вахтанг переживал непростые времена. Даже на гастролях он через день был вынужден делать диализ. Через день – обязательно. Только на сцене он чувствовал себя прекрасно. От нас ушел великий человек», - подчеркнула она.
Тяжелобольной Вахтанг Кикабидзе в последнее время общался с близкими, только моргая глазами, рассказала «Звезде» певица, народная артистка СССР и Грузии, дружившая с Кикабидзе, Нани Брегвадзе.
По ее словам, состояние артиста было настолько тяжелым, что к его смерти все были морально готовы, хотя не оставляли надежду на то, что певец выйдет из такого состояния.
«Мы все потеряли необыкновенного актера, необыкновенного человека с замечательным чувством юмора», - сказала Брегвадзе.
Актриса Елена Проклова, которая снималась вместе с Вахтангом Кикабидзе в фильме «Мимино», назвала эту картину одной из самых удачных в его творческой карьере. Она продолжала общаться с актером после окончания съемок.
«Это же наша молодость. Это один из самых удачных, как мне кажется, фильмов для Бубы. Для меня это было знакомство с режиссером Данелией, с Грузией и с Бубой, который после этого стал моим другом до конца своих дней. Я была у него на последнем юбилее, специально прилетела в Тбилиси. Очень добрый человек, открытый, умеющий любить, умеющий дружить. Умеющий работать и как актер, и как певец. Конечно, скорблю вместе со всеми его близкими и друзьями. Со зрителями, для которых, я думаю, он еще на долгие годы останется великим артистом», — рассказала Проклова Газете.ru.
По данным грузинских СМИ, прощание с артистом пройдет в четверг, 19 января.
В последние годы Кикабидзе занимался политической деятельностью. Оппозиционная партия «Единое национальное движение» выдвинула его на выборы в парламент Грузии в 2020 году, сообщила член партии Тина Бокучава. Артист занял первое место в партийном списке.
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