Умер Вахтанг Кикабидзе

Умер актер Вахтанг Кикабидзе, об этом сообщает грузинское ТВ «Мтавари Архи» в воскресенье, 15 января.

Актеру и певцу было 84 года.

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси Грузинской ССР (современной Грузии). Учился в Тбилисском государственном институте иностранных языков до второго курса. Затем с 1959 года стал артистом в Тбилисской филармонии, выступал в составе джазового вокального квартета «Диэло» и ансамбля «Орэра». С 1980-х годов начал сольную карьеру. Наиболее популярны песни в его исполнении «Проводы любви», «Чито-Гврито», «Останься, молодость», «Вот и весь разговор», «Мои года» и другие.

В качестве актера сыграл в музыкальной комедии Николая Санишвили «Встреча в горах», в трагикомедии Георгия Данелии «Не горюй!», за которую получил приз за лучшее исполнение мужской роли на Международном кинофестивале в Картахене (Испания)в 1970 году. Самой популярной кинокартиной с участием Кикабидзе стала комедия Георгия Данелии «Мимино», в которой он сыграл роль летчика Валентина Мизандари, который мечтает летать на больших лайнерах.

Также он был известен как сценарист. Комедия «Будь здоров, дорогой!», снятая по его сценарию, получила Гран-при на фестивале в Габрово (Болгария) в 1983 году, а в 1985 году вышла картина «Мужчина и все остальные», в которой он также сыграл главную мужскую роль.

