Киев отправит в Россию спецпоезд для вывоза украинцев

Ожидается, что спецпоезд «Укрзализныци» прибудет в Москву в субботу, 28 марта. Он доставит в российскую столицу россиян, которые пожелали вернуться домой.



Состав будет состоять из 20 вагонов, поезд сможет взять около 500 граждан Украины, сообщают местные СМИ.



За минувшие сутки на Украине выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 84, три человека скончались.



Накануне стало известно, что на Украине проведут посмертный анализ на COVID-19 у всех, кто скончался от пневмонии в последние несколько суток, сообщает «Свободная пресса».

