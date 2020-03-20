«Киберволонтеры» начали борьбу с интернет-фейками о COVID-19
Волонтеры приступили к ежедневному мониторингу соцсетей – на предмет публикаций, который содержат недостоверные сведения о ситуации с коронавирусом в России. Работу проводят активисты Приморской региональной общественной организации информационной защиты «Медиабратство «Киберволонтеры».
В список их задач входит поиск постов о преувеличенных масштабах распространения коронавирусной инфекции в РФ, способах лечения, которые на самом деле могут только навредить, а также другой деструктивной информации, связанной с COVID-19.
С этой пятницу, 20 марта, к работе приступили первые 10 активистов организации.
Ранее НСН писала, что жительница Амурской области будет привлечена к ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе. Женщина распространяла в социальных сетях фейковые новости о COVID-19. Правоохранители выяснили это, проведя мониторинг соцсетей. На жительницу региона уже составлен административный протокол, позднее его передадут в суд.
Теперь россиянку могут оштрафовать на сумму от 30 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, а также изъять у нее «предмет административного правонарушения».
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