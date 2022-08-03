KFC и Pizza Hut планируют поменять названия в России
Компания Yum! Brands, владеющая торговыми марками KFC и Pizza Hut заявила, что покидает российский рынок, сообщает РИА Новости. Все её заведения на территории России будут переданы представителям российского бизнеса. После завершения сделки по переходу права собственности рестораны KFC и Pizza Hut поменяют названия, сообщили в Yum! Brands.
Затем начнется процесс ребрендинга заведений. «По завершении этого процесса мы полностью уйдем из России», — подчеркнули в компании Yum! Brands.
Ранее стало известно, что ресторатор Антон Пинский завершает сделку по покупке Starbucks в РФ.
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