KFC и Pizza Hut планируют поменять названия в России

Компания Yum! Brands, владеющая торговыми марками KFC и Pizza Hut заявила, что покидает российский рынок, сообщает РИА Новости. Все её заведения на территории России будут переданы представителям российского бизнеса. После завершения сделки по переходу права собственности рестораны KFC и Pizza Hut поменяют названия, сообщили в Yum! Brands.

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Затем начнется процесс ребрендинга заведений. «По завершении этого процесса мы полностью уйдем из России», — подчеркнули в компании Yum! Brands.

Ранее стало известно, что ресторатор Антон Пинский завершает сделку по покупке Starbucks в РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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