KFC и Pizza Hut планируют поменять названия в России

Компания Yum! Brands, владеющая торговыми марками KFC и Pizza Hut заявила, что покидает российский рынок, сообщает РИА Новости. Все её заведения на территории России будут переданы представителям российского бизнеса. После завершения сделки по переходу права собственности рестораны KFC и Pizza Hut поменяют названия, сообщили в Yum! Brands.