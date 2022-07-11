Ресторатор Антон Пинский завершает сделку по покупке Starbucks в РФ
Ресторатор Антон Пинский завершает сделку по покупке сети кофеен Starbucks в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ресторанном бизнесе.
По данным источника, ресторатор получит право на владение 90 помещений, в которых может создать альтернативный общепит без использования бренда Starbucks.
Как сообщил источник, около 2 тысяч сотрудников Starbucks сохранят свои рабочие места. Агентство отмечает, что сам Пинский в беседе с ТАСС не опроверг и не подтвердил данную информацию.
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