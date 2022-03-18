Burger King объяснил, почему продолжает работу в России

Президент компании Restaurant Brands International (RBI) Дэвид Шир заявил, что сеть ресторанов быстрого питания Burger King хотела бы немедленно прекратить работу в России, сообщает РИА Новости.

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По его словам, пока это невозможно из-за действующих соглашений о франшизе, в которых не предусмотрено одностороннее изменение договора, равно как и его аннулирование.

Шир рассказал, что к основному оператору бизнеса в России уже обращались с требованием приостановить работу, однако получили отказ.

Он также добавил, что холдинг RBI «приостановил всю корпоративную поддержку российского рынка и отказал в расширении сети ресторанов».

Ранее сеть McDonald's объявила о временной приостановке работы своих ресторанов в России с 14 марта, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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