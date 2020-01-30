Керченская администрация оправдалась за подаренный ветеранам «хлеб»

Участвовавшая в мероприятии пресс-секретарь горсовета Керчи Диана Ушакова заявила радиостанции «Говорит Москва», что чиновницы были в шубах, поскольку у них не было времени раздеться. По её словам, они заходили к каждому ветерану буквально на пять минут, узнавали, какие у них проблемы. По просьбам некоторых блокадников делегация горсовета привезёт инвалидную коляску и купит лекарства, рассказала Ушакова.

«Почему такой негатив со стороны наших людей – вообще непонятно», - удивилась она.

Что касается подарков, то вместе с медалями чиновницы дарили не хлеб, а особые караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем, подчеркнула Ушакова. «Всё это раскрутили как будто это какие-то подачки нищенские», - заявила пресс-секретарь керченского горсовета.

Отметим, что в пресс-релизе чиновники назвали подарок «символическим хлебом», который блокадники принимали из их рук «с особым трепетом».

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН назвал этот поступок «чиновничьим бескультурьем».

