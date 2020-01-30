Керченская администрация оправдалась за подаренный ветеранам «хлеб»
В горсовете Керчи объяснились за внешний вид и подарки ветеранам ко дню снятия блокады Ленинграда. Фотоотчёт с мероприятия вызвал бурю негодования у пользователей cети: они решили, что нарядившиеся в шубы чиновницы дарили блокадникам хлеб.
Участвовавшая в мероприятии пресс-секретарь горсовета Керчи Диана Ушакова заявила радиостанции «Говорит Москва», что чиновницы были в шубах, поскольку у них не было времени раздеться. По её словам, они заходили к каждому ветерану буквально на пять минут, узнавали, какие у них проблемы. По просьбам некоторых блокадников делегация горсовета привезёт инвалидную коляску и купит лекарства, рассказала Ушакова.
«Почему такой негатив со стороны наших людей – вообще непонятно», - удивилась она.
Что касается подарков, то вместе с медалями чиновницы дарили не хлеб, а особые караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем, подчеркнула Ушакова. «Всё это раскрутили как будто это какие-то подачки нищенские», - заявила пресс-секретарь керченского горсовета.
Отметим, что в пресс-релизе чиновники назвали подарок «символическим хлебом», который блокадники принимали из их рук «с особым трепетом».
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН назвал этот поступок «чиновничьим бескультурьем».
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