Кенгуренок Крош вернулся в вольер к родителям после карантина

Похищенный ранее кенгуренок Крош вернулся в вольер к родителям после карантина, сообщили в пресс-службе Ярославского зоопарка.

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Малыша некоторое время продержали на карантине, и теперь пришло время возвращаться домой. Выйдя из переноски, Крош сразу же побежал к маме и папе.

Напомним, мужчину, который украл из российских зоопарков трех кенгурят, ранее арестовали в Ярославле. Арестованному Ивану Некрасову пока предъявили обвинение только по одному из эпизодов – о краже Кроша в Ярославле. Всех трех животных нашли, одно из них погибло.

Крош родился зимой и прятался в сумке у мамы, впервые сотрудники зоопарка увидели Кроша в марте этого года, в мае он стал активно выглядывать из сумки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:ЯрославльЗоопаркДикие Животные

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