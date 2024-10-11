Кенгуренок Крош вернулся в вольер к родителям после карантина

Малыша некоторое время продержали на карантине, и теперь пришло время возвращаться домой. Выйдя из переноски, Крош сразу же побежал к маме и папе.

Напомним, мужчину, который украл из российских зоопарков трех кенгурят, ранее арестовали в Ярославле. Арестованному Ивану Некрасову пока предъявили обвинение только по одному из эпизодов – о краже Кроша в Ярославле. Всех трех животных нашли, одно из них погибло.



Крош родился зимой и прятался в сумке у мамы, впервые сотрудники зоопарка увидели Кроша в марте этого года, в мае он стал активно выглядывать из сумки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».