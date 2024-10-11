Кенгуренок Крош вернулся в вольер к родителям после карантина
Похищенный ранее кенгуренок Крош вернулся в вольер к родителям после карантина, сообщили в пресс-службе Ярославского зоопарка.
Малыша некоторое время продержали на карантине, и теперь пришло время возвращаться домой. Выйдя из переноски, Крош сразу же побежал к маме и папе.
Напомним, мужчину, который украл из российских зоопарков трех кенгурят, ранее арестовали в Ярославле. Арестованному Ивану Некрасову пока предъявили обвинение только по одному из эпизодов – о краже Кроша в Ярославле. Всех трех животных нашли, одно из них погибло.
Крош родился зимой и прятался в сумке у мамы, впервые сотрудники зоопарка увидели Кроша в марте этого года, в мае он стал активно выглядывать из сумки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Словакия больше не будет более помогать Украине вооружением
- Орбан обвинил ЕС в попытке сместить венгерское правительство
- ВСУ нанесли удар по усадьбе князей Барятинских в Курской области
- РФ заявила протест Японии в связи учениями с США
- Кенгуренок Крош вернулся в вольер к родителям после карантина
- Суд арестовал банковские счета экс-мэра Сочи
- Прохожие в Одессе вызвали полицию из-за певшего на русском музыканта
- В России снимут сериал по произведениям Юлиана Семёнова о Штирлице
- Число пострадавших в ДТП в Астраханской области выросло до 17 человек
- Суд в России заочно арестовал корреспондента CNN за репортаж в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru