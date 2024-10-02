Задержан подозреваемый в краже кенгурят из ярославского и калужского зоопарков
Мужчина, подозреваемый в краже кенгурят из ярославского и калужского зоопарков, задержан правоохранителями во Владимирской области, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник.
Мужчину задержали правоохранительные органы Ярославской области. Telegram-канал Readovka сообщает, что задержанный оказался карликом.
Уточняется, что один из кенгурят, тот, что помладше, погиб. Вероятно, речь идет о кенгуренке, похищенном из Калужской области. Были ли все три кенгуренка при мужчине во время задержания не уточняется.
Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с похищением кенгуренка Беннетта Кроша из зоопарка в Ярославской области в ночь на 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 октября похитили двух детенышей кенгуру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru