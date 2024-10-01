«Черный рынок экзотических зверей»: Бурматов о краже кенгурят из зоопарков

«В России существует черный рынок экзотических животных. Это достаточно емкий рынок с оборотом сотни миллионов рублей ежегодно. В рамках этого черного рынка продаются, покупаются, крадутся, перепродаются, незаконно ввозятся и вывозятся экзотические животные. И я совершенно не исключаю, что сразу несколько таких похищений в разных регионах страны может быть связано с поставкой животных на этот рынок. Они потом используются коммерсантами для всякой коммерческой деятельности, связанной с эксплуатацией животных, но в первую очередь для всяких фотосессий, организации праздничных мероприятий и продажи в частные незаконные зоопарки. Любой же частный зоопарк все равно должен находиться под контролем Роснадзора. Я же имею в виду незаконное учреждение, то есть просто зверинец на территории частного дома, которому захотелось кенгуру», - рассказал он.

Бурматов уточнил, что направил в МВД запрос с просьбой наказать преступников и отметил необходимость сурово пресекать такие преступления.

«Я считаю, что МВД должно провести расследование. Там есть уже подозреваемые в совершении этих преступлений. Важно эффективно реализовать следственные действия и пресечь это, чтобы не было рецидива. И я направил соответствующие запросы в МВД. Сейчас как реагировать другим зоопаркам? Им что теперь, надо вторым забором обносить периметр, чтобы к ним не залезли и у них там кого-нибудь не украли? Безобразие!» - возмутился Бурматов.

В региональном МВД, а также в администрации парка птиц «Воробьи» уточнили НСН, что по факту кражи сотрудники полиции предпринимают меры для розыска и задержания лиц, совершивших преступление. Ведется следствие.

