«Черный рынок экзотических зверей»: Бурматов о краже кенгурят из зоопарков
Многие держатели нелегальных домашних зоопарков готовы заплатить крупную сумму за редкое животное, также их используют для развлечений в коммерческих целях, заявил НСН Владимир Бурматов.
Черный рынок торговли экзотическими животными процветает, необходимо серьезно расследовать такие преступления и жестко их пресекать, чтобы не было рецидивов. Об этом в беседе с НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
После сообщений о пропаже кенгурёнка Беннетта Кроша из ярославского зоопарка стало известно, что похитили еще двух кенгурят из парка птиц «Воробьи» в Калужской области. Факт хищения подтвердили НСН в УМВД России по региону. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Специалисты связывают эти преступления, так как кенгуру не продают и не покупают по одному: с самцом должна идти самочка. Бурматов связывает оба похищения с работой черного рынка экзотических животных.
«В России существует черный рынок экзотических животных. Это достаточно емкий рынок с оборотом сотни миллионов рублей ежегодно. В рамках этого черного рынка продаются, покупаются, крадутся, перепродаются, незаконно ввозятся и вывозятся экзотические животные. И я совершенно не исключаю, что сразу несколько таких похищений в разных регионах страны может быть связано с поставкой животных на этот рынок. Они потом используются коммерсантами для всякой коммерческой деятельности, связанной с эксплуатацией животных, но в первую очередь для всяких фотосессий, организации праздничных мероприятий и продажи в частные незаконные зоопарки. Любой же частный зоопарк все равно должен находиться под контролем Роснадзора. Я же имею в виду незаконное учреждение, то есть просто зверинец на территории частного дома, которому захотелось кенгуру», - рассказал он.
Бурматов уточнил, что направил в МВД запрос с просьбой наказать преступников и отметил необходимость сурово пресекать такие преступления.
«Я считаю, что МВД должно провести расследование. Там есть уже подозреваемые в совершении этих преступлений. Важно эффективно реализовать следственные действия и пресечь это, чтобы не было рецидива. И я направил соответствующие запросы в МВД. Сейчас как реагировать другим зоопаркам? Им что теперь, надо вторым забором обносить периметр, чтобы к ним не залезли и у них там кого-нибудь не украли? Безобразие!» - возмутился Бурматов.
В региональном МВД, а также в администрации парка птиц «Воробьи» уточнили НСН, что по факту кражи сотрудники полиции предпринимают меры для розыска и задержания лиц, совершивших преступление. Ведется следствие.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- И.о. заместителя премьера Башкирии арестовали по делу о взятке
- ВС РФ ликвидировали около 60 руководителей бригады ВСУ в Херсонской области
- Шуфутинский признался, что на «Третье сентября» его вдохновила песня Добрынина
- «Огромная потеря»: Винокур назвал Добрынина явлением на эстраде
- Маск третий год подряд остается богатейшим человеком в США по версии Forbes
- В Депздраве Москвы предупредили о новой мошеннической схеме
- Лидер Måneskin рассказал о распаде группы и начале сольной карьеры
- Госдума одобрила в первом чтении введение штрафов за опасное вождение
- ЦАХАЛ заявил о новом точечном ударе по Бейруту
- Более 120 тыс. пользователей электросамокатов заблокированы в Москве с марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru